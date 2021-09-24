Çatıdan girdi, 8 bin TL'lik malzemeyi çaldı

Diyarbakır'da hırsızlar sanayi sitesine dadandı. Çatıdan dükkana giren hırsız, 8 bin lira değerindeki malzemeyi çalarak kaçtı.

Diyarbakır'da hırsızlar 1. Oto Sanayi Sitesi'ne dadandı. Sabahın erken saatlerinde çatıya tırmanarak üst girişten girdiği bir LPG tamir atölyesinde 45 dakika kalan hırsız, 8 bin TL değerindeki elektronik eşyaları alarak kayıplara karıştı.

8 bin TL zarar ettiğini kaydeden mekanik ustası Bilal Dumlupınar, “Hırsız girmiş dükkanımıza, dükkanı açtığımda laptop, matkap gibi elektronik aletleri çalmışlar. Çatıdan girmiş. Polisi aradık inceledi, kamera kayıtlarında görünen şahsı tespit ettiler ama yakalanmadı henüz. Yakalanacağına inanıyorum. Sabah saat 05.45'te dükkana giriş yapmış, 06.30'da çıkış yapmış. Yaklaşık 45 dakika içeride kalmış. Ortalama 8 bin TL zararım var. 1. Sanayi Sitesi'nde ciddi bir şekilde hırsızlık oluyor. Sebebi de uyuşturucu ve bunun önüne geçilmesi gerek. Hırsızlık yapanın benden ne farkı var, gelsin iş vereyim çalışsın. Uyuşturucu insanları bu hale getiriyor. Giren 17 yaşlarında genç bir çocuk. Bu hırsızlığa büyük bir ceza getirilirse kimse hırsızlık yapmaz. Özel bekçilerimiz var, onlar yatıyor görevlerini yapamıyor. Devlet ve yetkililerden ricamız resmi çalışan bekçilerin bizim sanayiye tayin edilmelerini rica ediyorum, sanayiyi korursa onlar korur” dedi.