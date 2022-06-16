Çaydere içme suyu deposu devreye girdi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelere bağlı kırsal mahallelerde vatandaşlara 24 saat kesintisiz, kaliteli ve çeşmeden içilebilir su sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 275 hane ve 1071 nüfusa içme suyu sağlayan 100 metreküp kapasiteye sahip deponun giriş-çıkış bağlantılarını tamamlayarak devreye aldı. Ekiplerin, çalışmaları sonucunda Ergani ilçesinin kırsal kesiminde yer alan Çaydere Mahallesi, 24 saat kesintisiz sağlıklı suya kavuşmuş oldu.

Çaydere Mahallesinde ikamet eden vatandaşlar, DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.