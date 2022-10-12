Çehresi değişen bağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor

Diyarbakır'da AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun göreve gelmesiyle çehresi değişen ilçe, cumartesi günü kenette gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyor.

Yakın zamana kadar olumsuz görüntülerle gündeme gelen Diyarbakır'ın kalbi Bağlar'da merkez ve kırsal yerleşim yerlerinin hepsine aynı anlayışla ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini, bu değişimin taraflı, tarafsız herkes tarafından takdirle karşılandığını dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 3,5 yıl önce ile bugünü karşılaştırdıklarında büyük bir fark ortaya çıkmakta olduğunu söyledi.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yenilikçi ve hizmet eksenli bir anlayışla hareket ederek bugüne geldiklerini kaydeden Başkan Beyoğlu, tüm enerjilerini sahada vatandaşla ulaşma ve hizmet alanındaki eksikleri gidermeye harcadıklarını söyledi. Hemen her alanda ciddi hizmet ivmesi yakaladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için de ayrı bir heyecan taşıdıklarını kaydetti.

Başkan Beyoğlu, “Kırsalda yeni yol yapma ve mevcut yolları revize etmede rekor başarı elde ettik. Merkezde asfaltlanmayan yer bırakmadık. Merkezde ve kırsalda üst yapı sorunlarını hemen hemen çözdük, var olan eksikleri de gidermek üzere yoğun gayret gösteriyoruz. Bölgenin oksijen deposu haline gelen park ve sosyal donatı projelerini hayata geçirdik. Eğitime devasa destekler sunduk. 70'ten fazla eğitim kursumuz var. Sosyal belediyecilikte tarih yazıyoruz. Her gün bizzat ziyaret ederek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yarasına bir nebze merhem oluyoruz. Mahalle mahalle, semt semt gezerek gönüller kazanmaya gayret ediyoruz. 3,5 yılda başardıklarımızı tek tek anlatmaya çalışırsak buna zaman ve imkan yetmez. Devam eden projelerimiz var. Ama yetmez diyoruz. Son ana, son nefese kadar daha çok çalışacağız. Türkiye'de değişimin mimarı olan, Diyarbakır'ımıza özel önem veren ve şehrimizin tarihini değiştiren hizmetlerin öncüsü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bağlar, mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası, halkın hizmetkarı liderimizi coşkuyla karşılamaya hazır. Tüm halkımızı cumartesi günü bu coşkuya katkıda bulunmaya davet ediyoruz” dedi.