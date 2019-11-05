Çekingen kişilik bozukluğuna dikkat

Memorial Diyarbakır Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uz. Psk. Özlem Soysal, kişilik bozuklukları içerisinde değerlendirilen çekingen kişilik bozukluğu hakkında bilgi verdi.

Çekingen kişilik bozukluğu yaşayanların, toplum içinde yanlış bir şey yapmaktan veya olumsuz değerlendirilmekten korkan, utangaç kişiler olduğunu belirten Uz. Psk. Soysal, güven eksikliği ve yetersizlik hissi yaşayan bu kişilerin toplum içerisinde kendilerini değersiz görebileceğini söyledi. Bu kişilik bozukluğu yaşayanların kaybetme ve reddedilme duygusunun çok acı verebileceği düşüncesi nedeniyle bazen yakın ilişkilerini bile tümüyle reddetmelerine sebep olabileceğini kaydeden Uz. Psk. Soysal, “Acı çekmekten, reddedilmekten ve başarısız olmaktan korktukları için yalnız kalmayı tercih eder. Arkadaş çevreleri çok kısıtlıdır ve onlara aşırı derecede bağlıdır. Bu durum iş yaşamlarını da olumsuz etkiler. Mesleki anlamda yükselebilecekleri sosyal durumları reddeder, bu sebeple mesleki olarak alt kademelerde yer alır. Çekingen kişilik bozukluğunun nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte, çekingen kişilik bozukluğunun olası nedenleri arasında birçok etken olduğu bilinmektedir. Bunlar arasında, biyolojik ve genetik faktörler, sosyal faktörler ve psikolojik faktörler gösterilmektedir. Bu durumda tek bir faktörü sorumlu tutmak yerine çekingen kişilik bozukluğunda etkili olan bu üç önemli faktörün karmaşık bir şekilde bütünleşmelerinin sonucunda meydana gelen bir hal olduğunu söylemek daha doğrudur. Ancak kişilik bozukluğu olan bireylerin çocuklarında da kişilik bozukluğu görülme ihtimali normal sağlıklı bireylere göre daha yüksek olduğu bilinmelidir” dedi.

Çekingen kişilik bozukluğu yaşayanların farklı belirtiler gösterdiğini kaydeden Uz. Psk. Soysal, “Eleştirilme, onaylanmama veya reddedilme korkusu, karşı tarafın kendisinden hoşlanmadığı belirsizse iletişim kurmada isteksizlik, ayıplanma veya alay konusu olma korkusu, sosyal ortamlarda eleştirilme ve dışlanma endişeleri, yeni başlayan ilişkilerine yetersizlik duyguları nedeniyle ket vurmak beceriksizlik, zevksiz ve diğer insanlara göre aşağılık duyguları gibi belirtiler bu kişilik bozukluğuna işaret edebilir. Kişilik bozukluğu tedavisinde birçok yöntem kullanılabilmektedir. Uzman bir terapist ile uzun süreli tedaviler ile belirtiler zayıflatılabilmektedir. Ancak bazı durumlarda ilaç tedavisine de ihtiyaç duyulabilir. Hastaya, davranış tedavileri, psikodinamik, kişilerarası ve grup terapisi uygulanabilir” diye konuştu.