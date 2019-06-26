Çermik Fatih Ortaokulu öğrencisi LGS'de tam puan aldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Fatih Ortaokulu öğrencisi Muhammed Fatih Özkahraman, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) 500 tam puan alıp Türkiye birincilerinden oldu.

Çermik'te Fatih Ortaokulu öğrencisi Muhammed Fatih Özkahraman, LGS'de önemli bir başarıya imza attı. Özkahraman, girdiği sınavda tüm soruları bilip 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girmeyi başardı. Türkiye genelinde 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin merkezi sınava katıldığını, 66 farklı ilde 565 öğrencinin tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birinciliği kazandığını dile getiren Muhammed Fatih Özkahraman, Çermik'te LGS'ye giren 795 öğrenci arasında bir tek kendisinin tüm soruları doğru yanıtlayarak, Türkiye birincileri arasına girdiğini söyledi. Özkahraman, LGS'ye hazırlık için dershaneye gitmediğini ve özel ders almadığını belirterek, sadece hafta içi okul dersleri bittikten sonra ve hafta sonları okul bünyesinde açılan kurslara düzenli olarak katıldığını söyledi. Galatasaray Lisesi'nde okumayı istediğini belirten Özkahraman, “LGS'ye önümüzdeki yıl hazırlanacak olan öğrenci arkadaşlarıma söyleyeceğim şey, asla karamsarlığa kapılmasınlar. Zorda kaldıklarında bile daha sıkı ders çalışsınlar, zorlu yollardan geçecekler ama kesinlikle pes etmesinler. Bu süreçte bana destek olan aileme, öğretmenlerime ve en çokta ağabeylerime teşekkür ediyorum. İleride bilim adamı olmayı hayal ediyorum ancak lisede bu fikrim değişebilir. İnsanlara yararlı olmak, özellikle ülkeme yararlı olmak benim için çok önemli. Kendim için olmasa bile ülkem için bir yararımın dokunmasını çok isterim. Çalışırken en büyük prensibim 'Öyle bir çalışacaksınız ki soru hazırlayan heyete şans bırakmayacaksınız' düşüncesiydi. Onlara 'Siz ne sorarsanız sorun, ben zaten yapabilirim' diyeceksiniz. Gece yarılarına kadar çok çalıştığım hiç olmadı asla, her zaman düzenli çalışmaya gayret ettim" dedi.