Çermik kaymakamlığı bünyesinde Proje Koordinasyon Merkezi kuruldu

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan “Proje Koordinasyon Merkezi” yapılan ilk toplantının ardından çalışmalarına başladı.

Çermik İlçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan “Proje Koordinasyon Merkezi” yapılan ilk toplantının ardından çalışmalarına başladı. Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda ilçe Kaymakamı Nazlı Demir başkanlığında bir araya gelen koordinatörler, yapılacak ilk çalışmalar, görev dağılımı gibi konuları ele aldı. Koordinasyon merkezinin önemli işler çıkaracağını belirten Kaymakam Demir, “Çermik projelerin uygulanması bakımından oldukça elverişli bir ilçe. Bu bağlamda yapacağımız çalışmalarla ilçemizin önemli sorunlarının üstesinden gelebilir, ilçemize önemli yenilikler kazandırabiliriz” dedi.

Kaymakam Nazlı Demir, kaymakamlık bünyesinde kurulan proje koordinasyon merkezinde ilçenin potansiyellerini değerlendirme ve bunu nasıl harekete geçirebiliriz konusunda çalıştıklarını belirterek, “Çermik biberi, GAP, Kırsal Kalkınma Ajansı ve Merkezi Hükümet desteğiyle tarım, eğitim, termal turizm ile ilgili güzel çalışmalar meydana çıkacak” diye konuştu.