Çermik MEM'den anlamlı kermes

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün geçen yıl hayata geçirdiği Değerler Eğitimi Projesi kapsamında ‘sen de bir yetimi sevindir' etkinliği çerçevesinde kermes düzenledi.

Çermik Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye önündeki kermesin açılışına İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkan Vekili Celal Çelik, İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Seyhun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, projeyi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hayata geçirdiklerini ve bu yılda devam ettiklerini söyledi. Bozdoğan, "Değerler Eğitimi Projesi kapsamında her ay bir değeri işliyoruz. Mayıs ayı değeri yardımlaşma ve dayanışma değeri olması nedeniyle ilçe belediyesi önünde 2 gün yetim çocuklar yararına kermes düzenledik. Kermesten elden edilen gelirle ilçedeki yetim çocuklara bisikletler alınıp kendilerine hediye edilecektir. Kermese çok büyük ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederiz” dedi.