Çermikkale Barajı 139 bin 420 dekar tarım alanını sulayacak

Diyarbakır Çermikkale Barajı'nın tamamlanmasının ardından 139 bin 420 dekar alanı sulayacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'a yapılan yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturulmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediliyor. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlamasına vesile oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Bölge insanına ek gelir sağlanacak

Tamamlandığında 71 bin 110 dekar cazibe ve 68 bin 310 dekar pompaj olmak üzere toplam 139 bin 420 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Diyarbakır Çermikkale Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, baraj inşaatında çalışmalar devam ettiğini ve yüzde 60'ının tamamlandığını söyledi. Temelden 79 metre yüksekliğe sahip barajın tamamlanması ülke ekonomisine yıllık 85 milyon katkı sağlayacağını aktaran Aydın, “Barajın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliğini sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması hedeflenmektedir” dedi.