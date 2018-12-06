Çermikli muhtarlar ‘Karamehmetoğlu' dedi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 60 mahalle muhtarı, yerel seçimlerden sonra mevcut belediye başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nu tekrar başkanlık koltuğunda görmek istediklerini belirterek, belediye önünde destekte bulundu.

Çermik ilçesinin 60 mahalle ve köy muhtarı ilçe belediye binası önünde toplanarak açıklama yaptı. İlçenin AK Partili mevcut Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden sonra tekrar belediye başkanı olarak görmek istediklerini ifade eden muhtarlar, 2 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Karamehmetoğlu'nun ilçeye 30 yılda yapılmayan hizmetleri kısa sürede yaptığını söyledi.

Muhtarlar adına açıklama yapan Baykal Mahalle Muhtarı Mustafa Dağtekin, ilçe için en doğru tercihin Karamehmetoğlu olacağını vurgulayarak, “Bizler Çermik mahalle muhtarları olarak önümüzdeki yerel seçimde 2 yıldan beri başarıyla görevini yürüten ve taraflı, tarafsız bütün halkın takdirini kazanan, 30 yıldan beri ilçede yapılamayan hizmetleri 2 yılda gecesini gündüzüne katarak yapmaya çalışan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nu AK Parti adayı olarak görmek istiyoruz. Çermikli muhtarlar olarak vatandaşların da isteği doğrultusunda hizmet için en doğru tercih Şehmus Karamehmetoğlu olacaktır. İlçe için, AK Parti için ve memleket için Şehmus Karamehmetoğlu diyoruz” dedi.