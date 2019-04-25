Çermik'te 5 bin 238 öğrenciye trafik eğitimi verildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi tamamlandı. Proje kapsamında jandarma ve emniyet trafik ekipleri tarafından ilçe genelinde 5 bin 238 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Toplumda trafik bilincinin oluşması ve trafik kurallarına uyma duyarlılığının küçük yaşta kazandırılması, trafik kurallarının sadece araç sürücüleri için değil, herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi amacıyla Çermik Kaymakamlığı olarak hazırlanan ‘ben trafik kurallarına uyuyorum, ya sen' sloganıyla başlatılan, Çermik Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ile ortaklaşa yürütülen Çocuklar İçin Trafik Eğitimi Projesi sona erdi.

Projenin sona ermesiyle Aynalı Mahallesi ve Hükümet Konağı önünde düzenlenen ‘ben trafik kurallarına uyuyorum, ya sen' etkinliğinde İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Başçavuş Hüseyin Kılıç, Aynalı İlkokulu'ndaki öğrencilere uygulamalı trafik dersi verdi. Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte ise ilkokul öğrencilerinin katılımıyla öğrencilerin taşıdığı pankart ve dövizlerle yürüyüş düzenlendi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Kaymakam Nazlı Demir, Muharrem Akkılıç İlkokulu'nda düzenlenen törenle başlatılan proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 61 okulda öğrenim gören toplam 5 bin 238 öğrenciye Çermik Belediyesi tarafından trafik eğitimi boyama kitabı dağıtıldığını söyledi. Kaymakam Demir, “İlçe jandarma trafik görevlileri ve trafik polislerinden oluşturulan ekipler tarafından ilçe merkezinde yer alan anasınıfları ve ilkokul öğrencileri ile köy okullarımızda öğrenim gören tüm anasınıfı öğrencileri ve ilkokul 1-2-3. sınıf öğrencilerine 2 saatlik trafik eğitimi verildi” dedi.