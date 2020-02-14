Çermik'te asfaltsız köy yolu kalmayacak

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 2020 yılı içerisinde yapılması planlanan altyapı ve yol çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan katıldı. Yapılan toplantıda Çermik'in yol ve altyapı sorunlarının çözülmesi yönünde karar alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Kaymakamı Nazlı Demir ve AK Parti ilçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan ile hazırladıkları raporları daha önce valiliğe sunduklarını söyledi. Başkan Karamehmetoğlu, “Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun Çermik'e yaptığı pozitif ayrımcılıkla Çermik genelinde 173 kilometre asfalt yapılacağını belirterek, asfaltsız köy yolu kalmayacak. Valimizin destekleriyle Çermik'te 33 kilometre sıcak asfalt, 140 kilometre sathi kaplama, 50 kilometre ikinci kat asfalt yapılacak. İlçe merkezi ve kırsal 33 kilometre sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilecektir. İlçe merkezinde Tepe ve Çukur mahallerinde belirlenen büyük sokaklara 9 kilometre sıcak asfalt dökülecek. Kırsal mahallelerimizdeki 140 kilometre yol sathi kaplama yapılacak. Kırsalda mahallelerin tamamı asfaltlanacak, asfalt yolu olmayan köy kalmayacak. Yol ve altyapı sorunlarının çözülmesinde Çermik'e çok büyük önem ve destek veren Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Bakanlarımıza, milletvekillerimize, ilgili kurum amirlerine ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim, Çermik hizmetin en iyisine layıktır” dedi.