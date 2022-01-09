Çermik'te kanalizasyon hattında çalışmalar tamamlandı

DİSKİ, halk sağlığını korumak için Çermik ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde kanalizasyon şebeke hattı çalışması yürüttü. Ekipler, çalışma kapsamında mahalleye 200 mm çapında koruge borular döşedi ve belirlenen noktalara muayene bacaları yerleştirdi. Daha önce kanalizasyon sisteminin bulunmadığı Tepe Mahallesi, yapılan çalışmalar sonucunda yeni kanalizasyon şebeke hattına kavuştu.

DİSKİ ekipleri, ayrıca Tepe Mahallesi'nde oluşan ve içme suyu kesintisine neden olan arızaya da müdahalede bulunarak arızayı kısa sürede giderdi. Onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahalleye yeniden içme suyu verilmeye başlandı.

Tepe Mahallesi sakinleri yeni kanalizasyon şebeke hattının tamamlanıp hizmete sunulmasından dolayı DİSKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.