Çermik'te korona virüs denetimi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Çermik'te vatandaşların en yoğun olduğu pazar yeri, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tam teşekküllü denetimden geçirildi. İlçe halkının yoğun olduğu pazar yerinde pandemi denetimi hareketliliği yaşandı. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun talimatıyla sabah saatlerinden itibaren harekete geçen zabıta ekipleri, denetim gerçekleştirdi. Maske kullanmayan vatandaşları uyaran ekipler, maske dağıttı. Temizlik, hijyen ve sosyal mesafe gibi can alıcı konularda ihmali bulunan iş yerleri uyarıldı.

Uygulama memnuniyetle karşılandı

Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler alışverişe gelen vatandaşları ve pazar esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Dünyayı kasıp kavuran ve Türkiye'de de etkili olan salgının yayılmaması için pazar yeri gibi gıda alanlarının hijyen olması ve kurallara uyulması gerektiğini belirten ekipler, esnaf ve vatandaşlardan kendi sağlıkları için tedbirli davranmalarını istedi. Kimseye ceza yazmak niyetinde olmadıklarını belirten ekipler, “Herkes kurallara uyarsa bunlara gerek kalmaz. Salgın riskine karşı caydırıcı olmak amacıyla bu işlemleri yapıyoruz. Kendimiz ve çevremizdeki insanların sağlığı için son derece basit olan kurallara uyarak işimizi yapalım” dedi.