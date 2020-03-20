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Çermik'te korona virüs toplantısı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile korona virüs toplantısı gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile korona virüs toplantısı gerçekleştirildi.


Çermik Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Nazlı Demir, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Seyhun, İlçe Emniyet Amir Vekili Emirhan Demir, İlçe Sağlık Müdürü Fırat Türkken, Çermik Devlet Hastahanesi Başhekimi Hacı Murat Yıldızhan, ilçe kurum müdür ve amirleri katıldı. Toplantıda korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçe genelinde alınacak tedbirler planlandı.

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