Çermik'te şehit aileleri onuruna iftar yemeği verildi

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Nazlı Demir tarafından şehit aileleri onuruna iftar yemeği verildi.

Çermik Kaymakamı Demir, Ramazan ayı münasebeti ile şehit aileleri onuruna iftar programı düzenledi. Kaymakam Demir, katılımcılarla yakından ilgilendiği iftar yemeği sonrası yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi. Kaymakam Demir, “Aziz şehitlerimizin değerli aileleri ve yakınları bugün böyle bir mübarek günde, Ramazan ayında, bir iftar sofrasında, sizlerle beraber olmaktan, sizleri misafir etmekten, ağırlamaktan büyük bir onur ve şeref duyuyorum. Sizler bizim en değerli misafirlerimizsiniz. Bu akşam daire amirimle birlikte sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Devletimizin bütün birimleri her zaman emrinizdedir. Ben bir kez daha bizleri yalnız bırakmayıp geldiğiniz ve davetimizi kırmayıp yemeğimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İftar yemeğine katılan şehit yakınları Çermik Kaymakamı Nazlı Demir'e kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.