Çermik'te tarihi hamamlarda restorasyon başladı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Melike Belkıs Kaplıcalarındaki tarihi Büyük Paşa ve Küçük Paşa hamamlarında restorasyon çalışmalarına başlandı.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, belediye tarafından kaplıcalardaki tarihi Büyük Paşa ve Küçük Paşa hamamlarının restorasyonu için hazırladıkları projeyi Diyarbakır Rölöve Anıtlar Kuruluna sunduklarını belirterek, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nun destekleriyle projelerinin kabul edildiğini ve ihalesinin yapıldığını, ihaleyi alan yüklenici firma tarihi hamamlarda restorasyon çalışmalarına başladığını belirtti. Restorasyon çalışmaları 300 günde bitirileceğini anlatan Karamehmetoğlu, restorasyonun tamamlanmasıyla hizmete açacaklarını söyledi. Karamehmetoğlu, “Duvarlardaki kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra enjeksiyon çalışmaları yapılarak binanın gövdesi sağlamlaştırılacak. Büyük ve Küçük Paşa hamamlarının zemini ve duvarları bazalt taşıyla döşenecek. Kubbe kısmı ise çinko ile kaplanacak, çevre düzenlemesi yapılarak dinlenme alanları oluşturulacak” dedi.

Başkan Karamehmetoğlu, tarihi Büyük ve Küçük Paşa hamamlarının restorasyon maliyetinin yüzde 95'nin YİKOB tarafından finanse edildiğini belirterek, “Çermik'e önem veren ve Çermik'in sorunlarıyla ilgilenen Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu'na ilçem adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Çermik'in termal turizmde cazibe merkezi haline gelmesi yönünde çalıştıklarını anlatan Karamehmetoğlu, Çermik Belediyesini Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine üye yaptıklarını, restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemesiyle kaplıcaların çehresini değiştirdiklerini, kaplıcaların tanıtımıyla ilgili tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.