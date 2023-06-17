İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çermik'teki trafik kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, dün hamama giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada ölü sayısı 3’e çıktı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, dün hamama giden ailenin bulunduğu otomobilin takla attığı kazada ölü sayısı 3'e çıktı. Hastanede yatan 3 kişinin ise tedavisi sürüyor.


Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çermik ilçesinin Akkoyunlu köyünde meydana geldi. Köyden ilçe merkezine hamama giden ailenin bulunduğu Mehmet Can Gedik (24) idaresindeki 21 ES 922 plakalı otomobilin, Başarı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmasıyla Mehmet Can Gedik ve Emirhan Gedik hayatını kaybetmişti. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Umut Gedik de tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybederken, ölü sayısı 3'e yükseldi.


Kazada yaralanan 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.