Çevreyi rahatsız eden görüntüler belediyelerin ortak çalışmasıyla temizlendi

Diyarbakır'da çevre kirliliği oluşturan ve yaydığı kötü kokular nedeniyle vatandaşları rahatsız eden görüntüler belediyelerin ortak çalışmasıyla ortadan kaldırıldı. Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu güzergahında bulunan eski Siverek yolu çevresinde oluşan çöp yığınları ve molozlar, Bağlar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi temizlik ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizlenerek caddenin çevresi güzel bir görüntüye kavuşturuldu. Araçlar eşliğinde kaldırılan çöpler molozlar şehir dışındaki çöp dökme alanlarına taşınırken, daha sonra hijyen ve temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Vatandaşlar çalışmadan sonra teşekkür etti

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun görevlendirdiği Bağlar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle ortak çalışma gerçekleştirerek geniş bir alanı kaplayan görüntüleri ortadan kaldırdı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, rahatsızlık veren görüntülerin kaldırılması nedeniyle her iki belediyenin ekiplerine teşekkür etti.

Bağlar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, pandemi süreci nedeniyle günün belli saatlerinde şehir genelinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını da aralıksız bir şekilde sürdürüyor.