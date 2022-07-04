Ceylan Karavil Park AVM 8. yaşın mutluluğunu yaşıyor

Geride bıraktığı başarılarla dolu 8 yıl boyunca sadece Diyarbakır'ın değil tüm bölgenin buluşma noktası haline gelerek sosyal ve kültürel yaşamın da merkezi olan ve her yıl on milyonlarca ziyaretçiyi memnuniyetle ağırlayan Ceylan Karavil Park AVM Güneydoğu'nun en büyük alışveriş merkezi olarak 8. yılını geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. 8 yıl önce Surların haşmetinden ilham alan özgün mimarisi ile yaklaşık 67 bin metrekare kiralanabilir alanında 200 mağazası, 3 bin metrekarelik çocuk oyun alanı, buz pisti, sinema kompleksi ve ziyaretçilerin memnuniyetini kazanmak için sayısız hizmeti ile şehrin ve bölgenin sosyal buluşma mekanı olan Ceylan Karavil Park AVM geride bıraktığı yıllar içinde tebessümle ayrılan milyonlarca ziyaretçisine bu onuru yaşattığı için teşekkür ediyor. Ceylan Karavil Park AVM Müdürü Necati Ufuk Toydemir bu onuru kendilerine yaşatan tüm ziyaretçilerine "Yine değil daima bekleriz. Çünkü burası sizin eviniz'' mesajı verdi.