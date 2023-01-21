Ceylan Karavil Park AVM, marka karması ile büyümeye devam ediyor

Ceylan Karavil Park AVM, Easy cep mağazasını Diyarbakır'a kazandırarak ziyaretçilerinin hizmetine sundu. Güneydoğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, yaptığı etkin çalışmalar sonucunda yeni markaları ardı ardına bünyesine katarak güçlü marka karmasını daha da genişleterek bölgenin cazibe ve yaşam merkezi olma özelliğini devam ettirdi. Yapılan kutlu açılış töreninde Easy cep mağazası için kurdele kesildi.

AVM yönetimi ve mağaza yöneticileri bölge halkına hizmet vermekten mutluluk duyduklarını belirtirken, ziyaretçilerini beklediklerini ifade etti.