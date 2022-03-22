Ceylan Karavil Park AVM su kullanım bilincine dikkat çekti

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM'de 22 Mart Dünya Su Günü bilincine dikkat çekti.

Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık çalışmaları ile Güneydoğu Anadolu bölgesine ve Diyarbakır'a ek değerler sağlayan Ceylan Karavil Park hayata geçirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, suyun önemine dikkat çekti.

Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi suyun önemi konusunda su kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetimine vurgu yapılması amacıyla tüm dünyada olduğu gibi Dünya Su Günü kapsamında 22 Mart günü alışveriş merkezinin zemin katında Diyarbakır DİSKİ ile beraber bir farkındalık çalışmasına imza attı. Su kullanımının ve su tasarrufunun gelecek nesiller için önemine vurgu yapan Ceylan Karavil Park AVM Genel Müdürü Necati Ufuk Toydemir ev sahipliği yaptığı bu farkındalık çalışması sayesinde binlerce ziyaretçiye ulaşarak su tasarrufuna dikkat çektiğini söyleyerek kullanım bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunduklarını kaydetti. Toydemir, “Suyun her damlasının değerli olduğunu ve her damlasında hayat olduğunu anlatmaya ve suyu tasarruflu kullanmanın ve su kaynaklarını korumanın hepimizin görevi olduğu konusunda dikkat çekmek istedik. Ceylan Karavil Park AVM olarak sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.