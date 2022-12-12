İhlas Haber Ajansı

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Ceylan Karavil Park AVM'de, 12 Aralık Mağazacılar Günü etkinliği

Diyarbakır’da Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, öğlen saatlerinde konfeti ve bando ekipleriyle AVM içerisinde mağazacıları karşılayarak, 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı.

Diyarbakır'da Ceylan Karavil Park AVM yönetimi, öğlen saatlerinde konfeti ve bando ekipleriyle AVM içerisinde mağazacıları karşılayarak, 12 Aralık Mağazacılar Gününü kutladı.


Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin en büyük alışveriş ve sosyal yaşam merkezi olarak 2014 yılında Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında kapılarını açan, kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, 12 Aralık Mağazacılar Gününü unutmadı.


Öğlen saatlerinde bando ekibi ile karşılanan alışverişin kahramanları konfeti ve pasta kesimiyle sürpriz yaşadı. 12 Aralık Mağazacılar Gününe özel hatıra fotoğrafı çeken kahramanlar, gözlerinde yansıyan mutlulukla iş başı yaptı.

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