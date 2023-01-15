Ceylan Karavil Park AVM'de bilim fuarı

Diyarbakır'da 5. Stem İnovasyon Robotik Kodlama Bilim Fuarı Ceylan Karavil Park AVM'de gerçekleşiyor.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Ens Danışmanlık tarafından yapılan Ceylan Karavil Park, açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle Diyarbakır ve bölge halkının beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Ceylan Karavil Park AVM 5'incisi gerçekleşen İnovasyon Robotik Kodlama Bilim Fuarına kapılarını açıp ev sahipliği yaptı. Bilim fuarı 14-15 Ocak tarihinde Ceylan Karavil Park AVM'de gerçekleştirilirken, bilim fuarında bir birinden etkileyici deneyler yer alıyor.

Bilimsel deneyler, canlı müzik dinletisi, sahne gösterisi, matematik gösterileri, robotik kodlama ve eğlenceli bilim gösterileri ile bilime ilgi duyan alışveriş merkezi ziyaretçilerine sergilenmeye devam ediyor. Yaklaşık 100 öğrenci ve 20 öğretmenin katılım sağladığı bilim fuarına ilgi oldukça yoğun oldu.