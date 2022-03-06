Ceylan Karavil Park AVM'de 'kitap mezadı'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin her ay farklı mekanda düzenlediği “Kitap Mezadı” devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle düzenlediği kitap mezadı, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca vatandaşların özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satmak için düzenlenen mezatta, kitapseverler 1 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplar alma imkanı buluyor.

Kitapseverler felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma şansı yakaladı.