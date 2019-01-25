Ceylan Karavil Park AVM'de sömestr heyecanı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr tatili etkinlikleri kapsamında Keloğlan çizgi film karakterlerini minik hayranlarıyla buluşturuyor.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, düzenlediği etkinlikler çocuklara sömestr tatil keyfini doyasıya yaşatmaya devam diyor. Çocukların en sevdiği çizgi film karakteri Keloğlan, 25-28 ocak tarihlerinde Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluşturuyor. Çocuklar, şarkı ve oyunlarla dolu Keloğlan gösterilerini Ceylan Karavil Park AVM'de ücretsiz olarak izleme şansı bulup, eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir sömestr tatili geçirme fırsatı yakalayacak. Her yaştan ziyaretçiyi ağırlayan Ceylan Karavil Park, çocukların gelişimine katkıda bulunacak, onların interaktif şekilde katılım sağlayabilecekleri, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin ön planda tutulacağı bir birinden farklı çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Çocuklar, ilk günde etkinliğe yoğun ilgi gösterirken anne ve babalar da Ceylan Karavil Park AVM'de gerçeklesen etkinlikler sebebiyle çok mutlu olduklarını belirtti.