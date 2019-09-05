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Ceylan Karavil Park'ta 'Garaj İndirim Günleri' başlıyor

Ekonomiye destek veren Ceylan Karavil Park AVM, ’Garaj İndirim Günleri’ etkinliğiyle dev indirim günlerine 13-22 Eylül’de başlıyor.

Ekonomiye destek veren Ceylan Karavil Park AVM, 'Garaj İndirim Günleri' etkinliğiyle dev indirim günlerine 13-22 Eylül'de başlıyor.


Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de dev indirim günleri başlıyor. 'Garaj İndirim Günleri' etkinliği altında 13-22 Eylül arası AVM'nin otopark kısmında Ceylan Karavil Park AVM bünyesindeki markalar satış alanı kuracak, dev indirim günleri tekrardan başlayacak. Diyarbakır'da ilki nisan ayında gerçekleşen etkinliğin ikincisinin hazırlıkları tamamlandı. Ekonomiye destek amaçlı başlatılan 'Garaj İndirim Günleri' vatandaş için her bütçeye ait ürünleri barındırıyor.


Her mağazaya ait stantlarda etiketin yarı fiyatı, 3 al 2 öde, yüzde 50, 60, 70, 80'e varan indirimlerle vatandaşların hizmetine sunulacak.

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