İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceylan Karavil Park'ta Ramazan etkinlikleri coşkuyla devam ediyor

Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM’de Ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de Ramazan ayı dolayısıyla etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.


Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM'de, birbirinden güzel Ramazan eğlenceleri ile müşterilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinlikler hafta sonu ve arife günü de sergilenecek. Geleneksel Ramazan aylarının zengin kültüründen yola çıkan Ceylan Karavil Park, bu özel ayın bereketi ve neşesini, her yaşa uygun olarak hazırlanmış bir program sunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.