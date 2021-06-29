Çeyrek final maçı pazar günü Diyarbakır Stadı'nda

00'da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig'de oynanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının programı açıklandı. 2020 - 2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 56 ilden 108 takımın katılımıyla 4 bölgede 32 grupta oynandı. Müsabakalar sonucunda 30 grup birincisi belirlenirken, puan ve kendi aralarında oynadıkları müsabakalarda eşitlik olan 2 grupta birinciler kura ile belirlendi. 8'er takımlı 4 bölgenin çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları TFF tarafından belirlenen program doğrultusunda oynanacak. Grup aşaması sonunda 4.Bölge 3.Grup'ta birinci olan Diyarbakırspor ile 4.bölge 4. grupta birinci olan Bağlar Belediyespor arasındaki çeyrek final maçına Diyarbakır Stadı ev sahipliği yapacak.

Yarı final 7 Temmuz'da, final 11 Temmuz'da

Her bölgenin 1. ve 2. müsabakalarının galipleri ile 3. ve 4. müsabakalarının galipleri yarı final müsabakalarını 07 Temmuz 2021 Çarşamba günü, Final müsabakaları ise her bölgenin yarı final müsabakalarının galipleri arasında 11 Temmuz 2021 Pazar günü oynayacak. Çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinde sonuç bozulmazsa seri penaltı atışları sonucu kazanan takım belirlenecektir.

4 Bölgede oynanacak olan final müsabakalarının galibi olacak 4 takım, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.