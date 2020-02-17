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CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Gönül Özel seçildi

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı 37.

Olağan Kongresinde başkanlığa Gönül Özel seçildi.


Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen ve Divan Başkanlığını CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek'ın yaptığı kongrede Abdurrahman Aslan ile Gönül Özel yarıştı. Kongre öncesi iki aday da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından sabah saatlerinde başlayan seçimde 115 delege oy kullandı. Seçimlerde Gönül Özel 65 oy alırken, Abdurrahman Aslan 50 oy aldı. Bu sonuçla Özel CHP Diyarbakır İl Başkanı oldu.


Sonuçların ardından Özel bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

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