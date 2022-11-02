Çiftlik evinde Hint kenevirini çamaşır asar gibi asarak kurutan zanlılar suçüstü yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin bir çiftlik evine yaptığı baskında yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu madde ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirini kuruması için asan 2 kişi tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarda bir çiftlik evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda yaklaşık 3 kilogram uyuşturucu ve 1 kök Hint keneviri ele geçirilirken T.D. (35) ve V.D. (32) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Çiftlik evinde yapılan aramada bahçede bulunan iki köpek kulübesinin ortasındaki toprak zeminin farklılığından şüphelenen ekipler, yaptıkları kazıda turşu bidonu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi. Haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatılan 2 şüpheli, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.