Çıkış zannetti asansör boşluğuna düşerek yaralandı

Diyarbakır'da bir kişi, karanlık nedeniyle dış kapı yerine asansör kapısını açtı. Boşluğa düşen talihsiz adam yaralandı.

Olay, Diyarbakır Büyükşehir Kongre Merkez'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa B. isimli vatandaş, kongre merkezi içerisinden dışarı çıkmak için açtığı kapıdan içeriye adım attı. Karanlık olduğundan dolayı asansör kapısı olduğunu fark etmeyen Mustafa B. boşluğa düştü. Yaralanan Mustafa B. sesinin duyulması için bağırmaya başladı. Yük taşıma asansöründen gelen çığlıkları duyan görevliler, Mustafa B.'nin boşluğa düştüğünü görünce 112 sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Mustafa B.'yi sedye ile düştüğü yerden çıkarttı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi'ye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.