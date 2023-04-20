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Çınar Alancık'a toplu taşıma hizmeti başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ’İlçe otogarı-Çınar Alancık’ arasında otobüs seferi başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 'İlçe otogarı-Çınar Alancık' arasında otobüs seferi başlattı.


Ulaşım Daire Başkanlığınca vatandaşların eğitim, sağlık ve ticari ihtiyaçlarını rahat ve güvenli bir şekilde sağlaması amacıyla oluşturulan ulaşım ağı hizmet vermeye devam ediyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, bugüne kadar toplu taşıma hizmeti verilemeyen 'İlçe otogarı - Çınar Alancık' arasında yeni güzergah düzenledi.


Oluşturulan yeni güzergahta 20 Nisan Perşembe itibariyle 'H6' koduyla toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.

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