Çınar Bilgievinde çalışmalar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, kent merkezi ve ilçelerde çocuk, genç ve ekonomik sebeplerden dolayı okuma imkanı kısıtlı olan kızlara yönelik ücretsiz eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, bin öğrencinin faydalanacağı Çınar Bilgievi için çalışmalara başladı.

Ağustos'ta tamamlanması planlanan yeni Bilgievi'nde 6 akıllı sınıf, kütüphane, akıl ve zeka, bilişim, müzik ve resim sınıfları yer alacak. Ayrıca Çınarlı vatandaşların yararlanması için el sanatları sınıfları, fitness ve kuaför eğitim salonları da bulunacak.

Çocuklar, Bilgievi'nde ücretsiz Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce dersleri eğitimi alacak. Alanında uzman eğitmenlerin görev yapacağı yeni eğitim yuvasında ana dersler dışında çocuklar, idare tarafından belirlenen tarihlerde kültürel, sosyal ve spor aktivitelerinden de ücretsiz şekilde yararlanacak.