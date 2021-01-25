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Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Güzel atandı

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yusuf Güzel, yeni görevine başladı.

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yusuf Güzel, yeni görevine başladı.


Türkiye Maarif Vakfı Pakistan temsilciliğindeki görevinden Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Güzel, görevine başladı. Yeni görevine başlayan Güzel, "Türkiye Maarif Vakfı Pakistan temsilciliğindeki görevimizden ayrılarak, Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine bugün itibariyle başladık.


Cenab-ı Hak devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı ve güzel hizmetlerde bulunmayı nasip etsin" dedi.

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