İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çınar Kaymakamı Kaya FETÖ'den açığa alındı

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Kaymakamı Selami Kaya, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla açığa alındı.

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Kaymakamı Selami Kaya, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla açığa alındı.


İçişleri Bakanlığı FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu iddiasıyla Çınar Kaymakamı Selami Kaya hakkında soruşturma başlattı. Kaya, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle açığa alındı. Açığa alınan Kaya'nın yerine Çınar Kaymakamlığına Diyarbakır Vali Yardımcısı görevini yürüten Ahmet Yıldız atandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.