Çınar Kaymakamlığı'ndan köylerde spor seferberliği

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Köyler Sporla Buluşuyor Projesi ile köylerde oluşturulan takımlara spor malzemesi yardımı yapıldı.

Kaymakamlığın desteğiyle şu ana kadar 42 köy ve okul olmak üzere yüzlerce gence spor malzemesi yapılırken 12 köye de futbol sahası kale direkleri verildi. Son olarak da Pembeviran, Kılçkaya, Harabe köylerine futbol sahası kale direğinin yanı sıra Bira Mehmetağa ve Pembeviran köylerinde oluşturulan 3 takıma forma, şort, top yardımında bulunuldu.

Yardımlar yüzleri güldürdü

Köy muhtarları ve gençler malzeme yardımından dolayı İlçe Kaymakamı Selami Kaya'ya teşekkür ederken, gençlerin spor malzemelerinden dolayı mutlulukları gözden kaçmadı. Kaymakam Selami Kaya, ellerinden geldiğince gençlere sportif anlamda destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Ziyaret ettiğimiz köylerde gençlerden bu anlamda talepler geliyor. Biz de imkanlar dahilinde süratle bu talepleri yerine getiriyoruz. Gençler spora teşvik edilmeli. İlçemiz çok geniş bir coğrafyaya sahip ve genç bir nüfus potansiyeli var. Eğitim, sosyal ve sportif etkinlikler anlamında her zaman yanlarında olacağız. Çok yetenekli çocuklarımız var. Bu yolla belki de bir çoğu kendini ispatlayacak ve imkan bulmuş olacaklar” dedi.