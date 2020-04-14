İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çınar Müftülüğü personeli yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Müftülüğü personelleri, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Müftülüğü personelleri, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koran virüs salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altındaki vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Çınar Müftülüğü ekipleri, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile bir araya gelerek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Çınar Müftülüğü personelleri, bir yandan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da moral ve motivasyonlarını arttırıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.