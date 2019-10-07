Çınar Müftülüğü'nden fidan dikme etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' münasebetiyle başlattığı fidan dikme etkinliğine Diyarbakır'ın Çınar İlçe Müftülüğü de katıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde görev yapan din görevlileri ve cami cemaati sabahın erken saatlerinde cami bahçelerine fidan dikti. Etkinlik hakkında bilgi veren Çınar Müftüsü Abdulhamit Turgut, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda tema olarak ‘Cami ve Hayat' konusunu belirlediğini söyledi. Turgut, “Başkanlığımızın fidan dikme kampanyasıyla da temamız daha anlamlı hale geldi. Çünkü fidan hayattır. Dinimizde fidanın ve ağacın büyük önemi vardır. Hz. Muhammed (sav) ‘Sizden herhangi biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin' buyuruyor. Bizler de bugün bu vesileyle din gönüllüsü hocalarımız ve cami cemaatimizle birlikte cami bahçelerine fidanı toprakla, hayatla buluşturduk” dedi.