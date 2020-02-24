Çınar'da 144 öğrenciye malzeme desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokole 3 yıldan buyana Türkiye genelinde yapılan yetenek taraması üçüncü etabı Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü programıyla il genelinde ve Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde de devam ediyor. Çınar Kaymakamlığı tarafından üç yıldan bu yana oluşturulan kaynaklarla yürütülen projeye bu yıl Kayapınar Belediyesi tarafından spor malzemesi desteği verildi.

Çınar Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda yapılan malzeme törenine katılan 39 okula malzemeleri teslim edildi. Çınar Kaymakamı Selami Kaya, hedeflerinin gelecekte milli takımlarda oynayacak sporcular yetiştirmek olduğuna dikkat çekerek malzeme desteğinden dolayı Kayapınar Kaymakamı ve Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'a teşekkür etti. Kaymakam Kaya, “İlçenin en ücra köşesinde okuyan ve spora iştirak eden yetenekli çocuklarımızın tespiti ve daha uygun şartlarda spor yapabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız yetenekli çocuklarımızı tespit edip çalıştırıcı arkadaşlarımız nezaretinde yarının milli sporcularını ülkemize kazandırmaktır. Bu sebeple her türlü desteği kendi imkanlarımızla sağlamaktayız. Bu sezonda çocuklarımıza bu imkanları sağlayan ve önemli bir destekte bulunan Kayapınar Belediyemize ve Kaymakamımız Ünal Koç'a çok teşekkür ederim” dedi.