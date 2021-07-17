Çınar'da aşılama çalışmalarına hız verildi

Diyarbakır'ın Çınar İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece gündüz demeden ilçeye bağlı köylere gidip aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçede sağlık çalışanları, özveriyle çalışarak aşılanmadık vatandaş bırakmamak için köy köy dolaşıyor. Köylerde aşı olmak istemeyen vatandaşları ikna eden sağlık görevlileri çalışmalarını tamamladıktan sonra 2'nci doz aşılarını olmaları için vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Sağlık çalışanı Yunus Karadeniz, pandemi döneminden beri özverili olarak çalıştıklarını söyledi.

Karadeniz, "Bildiğiniz üzere son dönemde aşılama ülke genelinde başlamış durumda, bizler de uzak yakın demeden köylere giderek aşılamalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız herkese ulaşmak ve halkımıza faydalı olabilmektedir. Tüm ilçe halkını aşı olmaya davet ediyoruz. Unutmamalıyız ki onların sağlığı bizim, bizim sağlığımız onların sağlığıdır" dedi.