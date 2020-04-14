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Çınar'da bazı yollarda trafiğe kısıtlama getirildi

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun fazla olması nedeni ile Atatürk Bulvarı 08.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında insan yoğunluğunun fazla olması nedeni ile Atatürk Bulvarı 08.00 ila 18.00 arasında araç trafiğine kapatıldı.


Çınar Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği Gazi Mahallesi Atatürk Bulvarının insan yoğunluğunun yüksek oranda olmasından dolayı korona virüs salgınını önleme kapsamında 08.00 ile 18.00 saatleri arası araç trafiğine kapatıldı.

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