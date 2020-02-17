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Çınar'da diyaliz merkezi açıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde eski devlet hastanesi binası diyaliz merkezine çevrildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde eski devlet hastanesi binası diyaliz merkezine çevrildi.


Diyaliz merkezi açılışına Kaymakam Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Çınar Devlet Hastanesi Başhekimi Halim Güler, Hastane Müdürü Hüseyin Çetiner, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı. Burada konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Tekin, diyaliz hastalarının yükünü Çınar'da ortadan kaldırdıklarını söyledi. Dr. Tekin, “5 artı 1 cihazlı diyaliz merkezimizi açtık. Çınar'da 24 hastamız var. Bu hastalarımız Diyarbakır merkezden hizmet alıyorlardı ancak, bundan sonra hastalarımız çınar ilçe merkezinde hizmet almasını sağlayacağız. 1 milyon 50 bin liranın üzerinde bir yatırım söz konusu. Bundaki temel amacımız hizmeti vatandaşımızın ayağına kadar götürmek. Biz vatandaşımıza en iyi sağlık hizmetini mümkün olduğunca en uç noktaya kadar ulaştırmak ile mükellefiz. İnşallah bundan sonra hastalarımıza hizmet edecek bu merkezimizi kurmuş bulunmaktayız” dedi.


Konuşmaların ardından diyaliz merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

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