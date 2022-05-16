Çınar'da görkemli gençlik yürüyüşü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Haftası kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve Jandarma Komutanı Ali Soner Bozan gençlerle yürüdü. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalara katılım yüksek oldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı çerçevesinde Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde vatandaşların katılımıyla bando eşliğinde gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Törende Çınar merkez ve Mardin yolu üzerinde iki kilometre uzunluğunu bulan kortejle gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Coşkuyla gerçekleştirilen yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hükümet Konağı önünde bando takımı ve Diyarbakır oyun havaları eşliğinde yapılan kutlamalarda ilçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı ve Jandarma Komutanı Ali Soner Bozan gençlerle beraber halay çekti.