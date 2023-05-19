Çınar'da milli sporcular gösteri düzenledi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesi bölgesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Çınar Kaymakamlığı ile Çınar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik yoğun ilgi gördü. Çok sayıda çocuk eğlenceli anlar yaşadı. Törende karate milli takımı takım antrenörü Mehmet Yazar'ın nezaretinde milli sporcular Sena Kızılaslan, Iremnur Yazar ve Işıl Ertuğrul'dan oluşan ekip, kata ve karate gösterisi yaptı.

Gösterilerin ardından Çınar Kaymakamı Fatih Günlü tarafından milli sporculara eşofman hediye edildi.

Törene, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, İlçe Gençlik Hizmetleri Ve Spor Müdürü Mehmet Yılmaz Bay, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.