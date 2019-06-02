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Çınar'da öğrenciler iftarda buluştu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Yatılı Bölge Okulu’nda eğitim gören öğrenciler, iftar yemeğinde bir araya geldi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yatılı Bölge Okulu'nda eğitim gören öğrenciler, iftar yemeğinde bir araya geldi.


Çınar İlçesi Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, şube müdürleri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Geleneksel hale gelen iftar yemeğinde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, geleceğin teminatı olan çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.


Program, açılan iftarların ardından edilen dualarla sona erdi.

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