İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çınar'da trafik kazası: 2 yaralı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, yokuştan hızla inen aracın iki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, yokuştan hızla inen aracın iki araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, Çınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, yokuş aşağı hızla ilerlerken önünde seyreden farklı iki araca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.