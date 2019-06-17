Çınar'da trafik kazası : 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde virajı alamayan özel bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yönden gelen bir başka otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır'ın Çınar ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen özel bir otomobil, ilçenin girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucundan virajı alamayarak karşı yönden gelen bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sırasında her iki otomobil yaklaşık 100 metre sürüklenirken, otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Çınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası güvenlik güçlerinin yaptığı incelemenin arıdan her iki otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.