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Çınar'da yılın ilk mercimek hasadı yapıldı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, yılın ilk mercimek hasadı yapıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, yılın ilk mercimek hasadı yapıldı.


Çınar'da kasım ayında ekimine başlanan mercimeğin hasat dönemi başladı. Çeşitli gübre ve çapa işlemlerinin ardından çiftçiler, ilk mahsullerini topladı. Mahsullerini toplayan çiftçiler, traktörlere yükledikleri mercimekleri satış için tahıl pazarlarına götürdü.


Çiftçiler, "Hasadın bu sene kazasız bir şekilde tamamlanmasını umuyoruz. Geçtiğimiz günlerde yağan dolu nedeni ile ürünlerimiz zarar gördü. Kısa sürede tarladaki ekinleri toplayıp yılı kapatmak istiyoruz" dedi.

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