Çınar'da yürek sızlatan görüntü

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kılıçkaya Mahallesinde bulunan göl, prinç ekimi için kullanılması üzerine balçıklaştı. Balçıklaşan gölde telef olan binlerce balığın görüntüsü yürek sızlatırken vatandaşlar sorunun çözümü için yetkili kurumlardan yardım talep etti.

Olay, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden 70 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, mahalle sakinleri pirinç tarlasını sulamak için göletteki suyu kullanınca gölet balçığa dönüşerek burada bulunan binlerce balık telef oldu. Vatandaşlar balıkların bu şekilde heba olmasına dayanamadıklarını aktararak, problemin biran önce giderilmesini istedi.

Ahmet Çiftçi isimli vatandaş, göleti pirinç sulamak için kullandıklarını belirterek, "Pirinç sulandıktan sonra kuraklık yaşanıyor fakat içerisindeki balçık temizlenmiyor. Burada bulunan gölette sadece biz değil çevredeki bütün vatandaşlar buraya gelip balık bile tutuyorlar. Yetkili kurumlardan ricamız konu ile ilgili gereğini yapmalarını ve burada halen az bir miktar kalan sudaki balıkların kurtarılması için gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.

Göletin vatandaşların geçim kaynağı olduğunu belirten Yakup Ermiş de “Burada kurumuş bir göletimiz var. Bu göletin kuruma nedeni ise pirinç sulamadan kullanılması ve suyun çekilmesinden kaynaklı gölet balçık halini alıyor. Sizlerin de gördüğü gibi birçok balığımız burada telef oldu. Telef olan balıklar burada ve çevrede oturan vatandaşların pirinç gibi geçim kaynağıdır. Tarım ve Orman Bakanlığından ricamız bir an önce bu konu ile ilgili gereğini yapmalarıdır” diye konuştu.