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Çınar'daki patlamada şehit olanlar için mevlit okutuldu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 4 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından 4 yıl önce düzenlenen saldırıda şehit olanlar için mevlit okutuldu.


İlçe Emniyet Amirliği tarafından Çınar Yeşil Cami'de düzenlenen programa, kamu kurum müdürleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda mevlit okunarak şehitler için dualar edildi. Mevlit sonrası vatandaşlara polisler tarafından tatlı dağıtıldı.


13 Ocak 2016'da, Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne terör örgütü PKK mensupları tarafından bombalı ve roketatarlı saldırı düzenlenmiş, olayda 1'i polis 6 kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı.

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